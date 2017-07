Il s’est en fallu de peu, mais Charleroi a, pour la première fois de la saison, été battu. Mardi soir, sur la pelouse de Mariembourg, les Zèbres ont subi la loi de Tubize suite à un but à la 85e minute de… Florent Stevance, prêté par le Sporting chez les Sang et Or, pensionnaire de D1B.

Cette première défaite, qui arrive à quatre jours de la reprise face à Courtrai, samedi, n’inquiète toutefois pas Felice Mazzù. "C’est peut-être bien que cela arrive maintenant", souriait l’entraîneur carolo après la rencontre. "Cela prouve que, dans ce groupe, quand la mentalité fait défaut, on ne peut pas faire de résultat. Et la mentalité a été bonne avant la pause, puis moins bonne en deuxième mi-temps. Il n’y avait pas d’envie."

Ce qui ne remet pas en cause le fait que tout le noyau a réalisé une "bonne préparation" (sept matchs, cinq victoires, un partage, une défaite), qui a permis au coach zébré de dégager un onze de base dans sa tête… ou presque. "Je suis sûr à 90 % de l’équipe que je vais aligner face à Courtrai", précisait-il. "Il y a une position pour laquelle j’hésite encore."

Sur base de ces propos, il semble probable que Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio, Hendrickx, Saglik, Lukebakio, Baby et Pollet débuteront samedi. Reste à savoir qui sera le onzième (Bedia ? Benavente ?). Il ne s’agira en tout cas pas de Clément Tainmont, pourtant buteur mardi.

"C’est mon deuxième but de la préparation après Bochum et il me fait plaisir", avouait le Français, avant d’accepter de faire le point sur son avenir. "Je me prépare, je respecte les consignes et j’essaie d’être positif. Mais je sais que je ne jouerai pas samedi, ni sans doute les semaines suivantes."

En cause : ses envies de départ. "Vous savez très bien ce que je veux faire et le marché des transferts est compliqué. Certains clubs demandent des montants que d’autres ne sont pas toujours prêts à mettre. Dans ma tête, je ne resterai pas à Charleroi mais si je dois finalement rester, je me donnerai à 100 % pour ce club, par respect pour l’institution et pour les supporters. J’ai encore un an de contrat et je suis un professionnel", précisait le médian droit. "J’espère que ma situation sera rapidement éclaircie. Plus les choses se feront vite, mieux ce sera." En attendant, CT7 a pu constater qu’il n’avait rien perdu de sa popularité : de nombreux supporters se sont jetés sur lui après la rencontre, à la chasse de photos et de dédicaces. Peut-être pour la dernière fois…

Charleroi - Tubize 1-2