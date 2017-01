La saison durant laquelle Charleroi a participé au PO1 a rapporté gros au club.

Le bilan financier de la saison 2015-2016 est enfin officiellement connu. Cette année-là, Charleroi avait participé au Top 6 et avait vendu Dewaest et Kebano. De quoi permettre au matricule 22 de dégager un bénéfice d’1.751.245€.

Un bilan exceptionnel, bien au-delà des attentes du club puisque le bénéfice de la saison précédente s’élevait à 338.000.

Des bénéfices qui ont directement été réinjectés dans la rénovation du stade, dans des revalorisations salariales pour les joueurs ou encore dans le renforcement des structures du staff. « C’est effectivement un bénéfice très important pour un club comme Charleroi, » reconnaissait Mehdi Bayat. « Je tiens à préciser que cet argent est totalement réinjecté dans le bon développement du club et ne sert pas à rétribuer des actionnaires, par exemple. »

Le chiffre d’affaires du club est passé de 10 à 17 millions, tandis que la masse salariale atteint désormais les 8 millions (pour 50 équivalents temps plein, contre 45 la saison précédente). Des chiffres qui prouvent que le Sporting est un club qui paie désormais ses joueurs cadres aussi bien que des clubs plus huppés encore.

Les fonds propres du Sporting (et donc, sa capacité à financier les travaux de modernisation du stade) dépassent désormais les 2 millions. Et dire que, lors de la reprise, le club affichait des fonds propres dans le rouge de 4 millions et était sur le point de faire faillite.