La 10e journée du championnat de Belgique a débuté par la victoire du Cercle Bruges sur Charleroi (2-1).

Dylan de Belder (31e, 1-0)et le Carolo Francisco Martos contre son camp(48e, 2-1) ont paraphé ce succès, qui permet aux Brugeaois (12 points) de grimper à la 9e place. Les Zèbres, qui avaient égalisé par Victor Osimhen (32e, 1-1), rétrogradent en 10e position (11 points).

La rencontre a commencé avec un léger pressing du Cercle mais aussi avec un grand nombre de fautes dont Cristian Benavente a été une des plus grandes cibles. C'est d'ailleurs pour un geste d'anti-jeu sur l'attaquant péruvien que Xavier Mercier a pris une carte jaune (10e). Avec Yoann Etienne sur le flanc gauche, Serge Gakpé et le duo De Belder-Mercier en combinaison, le Cercle a mis la pression sur la défense carolo mais celle-ci s'est bien dégagée. Rassurés à l'arrière, les Zèbres ont commencé à s'installer dans la zone adverse et ont hérité d'une double occasion sur laquelle le gardien brugeois Paul Nardi s'est bien interposé d'abord sur une tentative d'Osihen et puis, sur le rebond de Benavente (29e). Par contre Nicolas Penneteau n'a pu éviter De Belder d'ouvrir la marque sur une longue balle d'Etienne (31e, 1-0).

La réponse des Carolos n'a pas traîné: sur un centre de Stergos Marinos, Adama Niane a tenté de redresser le ballon qu'Osihen à l'affût a prolongé dans le but (32e, 1-1).

La deuxième période a débuté par un couac pour Charleroi puisque Maros a trompé son gardien (48e, 2-1). Les Zèbres devaient pour la deuxième fois entamer une course poursuite. Celle-ci semblait être menée à bien quand Osinhen a battu Nardi mais Abud Omar a sorti le ballon in extremis (55e). Felice Mazzù a lancé la liste des changements en sortant Massimo Bruno pour AliGolizadeh (60e) et le coach du Cercle a répliqué en lançant Guévin Tormin à la place de Gakpé, qui avait été averti (63e). Malgré les changements successifs, les deux formations ont continué à multiplier les longs ballons peu efficaces. Osinhen (84e) et David Henen(87e)ont bien eu la possibilité d'égaliser mais De Belder s'est aussi retrouvé en bonne position dans le rectangle carolo.





