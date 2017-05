Si Monsieur Vertenten a pris ses responsabilités sur le terrain en désignant le point de penalty suite à un tirage de maillot de Damien Marcq sur Musona, l’homme en noir a également pris ses responsabilités après la rencontre en acceptant d’expliquer dans le détail sa décision sur cette action.

S’il n’y a pas de petite faute (et donc pas de petit penalty), les Carolos sont sortis frustrés de cette rencontre qui s’est jouée sur une décision arbitrale.

Mais l’explication de M. Vertenten ne convainc pas la bande à Mazzù. Son argument principal est que "le tirage de maillot a duré cinq secondes".

En revisionnant l’action, celui-ci a duré un peu moins de deux secondes. L’homme en noir a pris la décision de siffler la faute. Réglementairement, et même si cela ne fait pas plaisir aux Carolos, il en avait le droit.

La vraie question est : est-ce que cette faute aurait été sifflée de la même façon dans tous les stades et par tous les arbitres ? Même les partisans de l’arbitrage vidéo ne sauront pas se mettre d’accord sur cette action…

1. La faute

"Damien Marcq commet un tirage de maillot qui est très clair. Il dure au minimum 5 secondes. Avant de siffler, j’attends de voir si un autre joueur d’Ostende peut jouer le ballon ou pas. À mes yeux, la faute est donc très claire."

Même si le ballon n’est pas dans la zone de jeu où se situe la faute ? "Damien Marcq, en commettant cette faute, ne donne pas à Musona la possibilité de jouer le ballon. Peut-être que le joueur d’Ostende n’aurait pas su toucher ce ballon, mais cela n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est que le ballon est en jeu."

2. La deuxième carte jaune

"On doit donner une carte jaune pour un tirage de maillot s’il empêche une attaque prometteuse ou s’il s’agit d’un tirage très clair et prononcé. Pour moi, on est clairement dans le deuxième cas. Je savais que Damien Marcq avait déjà reçu une première carte jaune après avoir stoppé une attaque prometteuse. Cette deuxième carte est dommage pour le joueur mais ce n’est pas mon problème. Moi, je dois juste juger les faits tels qu’ils sont. Et deux cartes jaunes méritent une rouge !"

3. La discussion avec son assistant

Après avoir désigné le point de penalty, M. Vertenten a longuement discuté avec son arbitre de rectangle. "Il m’a demandé pourquoi j’avais sifflé car lui n’avait pas vu le tirage de maillot comme il est censé regarder le ballon. Il voulait être certain que je n’avais pas sifflé une faute de main ou une autre faute du genre, ce qui n’aurait pas été correct. C’est bien moi qui lui ai expliqué pourquoi il fallait siffler cette faute."

4. Les actions dans le rectangle

Pratiquement lors de chaque phase dans un rectangle, les duels sont musclés et les maillots se tendent. Alors, pourquoi avoir sifflé cette phase ? "Dans un match, je ne vois jamais un tirage de maillot qui dure aussi longtemps. C’était trop clair pour moi… Voilà pourquoi je n’avais pas l’opportunité de ne pas siffler ! Si ça n’avait duré qu’une seconde, j’aurais pu laisser passer cette faute. Mais dans ce cas précis, c’était impossible."

"Cela se produit toutes les 10 minutes"





Damien Marcq ne comprend pas cette double sanction infligée par l’arbitre.

On pouvait lire énormément de tristesse, de désarroi et d’incompréhension dans le regard de Damien Marcq.

"Je suis le responsable de cette défaite, obligatoirement. À 11 contre 11, on aurait pu décrocher un beau résultat ici. Mais à 10 après ce penalty, ça devenait très compliqué. En fait, je m’en veux seulement d’avoir commis ce genre de faute… qui se produit toutes les 10 minutes durant un match ! Oui, je tire sur le maillot de mon adversaire. Mais cela se produit sur toutes les phases arrêtées. Soit les arbitres sifflent toutes ces fautes, soit ils font preuve d’un peu de psychologie en analysant l’intention et la dangerosité. L’arbitre a pris sa décision, il doit certainement en être content. Mais même son assistant s’est demandé pourquoi il avait sifflé."

Ce qui en dit long sur la façon dont l’assistant a analysé cette action… "Si j’avais commis une agression, j’aurais compris. Je suis d’accord que mon niveau de jeu face à Ostende était en-dessous de ce que j’ai pu montrer cette saison. Mais ce n’est pas pour cela qu’il fallait m’exclure," poursuit le médian sur le ton de l’humour. "Si je peux encore tenter de comprendre la décision de l’arbitre sur le penalty, je ne peux pas être d’accord avec lui sur cette deuxième carte jaune."

Damien Marcq loupera donc la réception de Bruges ce vendredi. "Tout le groupe a participé à cette accession aux playoffs. D’autres garçons seront là pour faire le travail. Charleroi n’a pas pour habitude de se focaliser sur les absents."

"La première fois de ma vie que je vois ça"





Les images et l’explication de l’arbitre n’ont pas servi à convaincre Mazzù.

Felice Mazzù en avait gros sur la patate après cette courte défaite de ses gars, ce qui relance tout le suspense… dans le bas du tableau des playoffs 1.

Dans un premier temps, l’entraîneur carolo ne souhaitait pas commenter la phase du penalty : "Non, je ne l’évoquerai pas ! L’arbitre a pris sa décision, il n’y a plus rien à dire."

Car Mazzù avait certainement envie de crier sa façon de penser sur le tacle de Vandendriessche qui a ouvert la cheville de Tainmont ou la poussée dans le dos de Fall alors que celui-ci contrôlait le ballon dans le rectangle.

Mais comme Mazzù garde trop difficilement sa langue en bouche lorsqu’il se sent lésé, il s’est tout de même lâché. "On ne mérite peut-être pas de gagner ce match. Mais on ne mérite peut-être pas de le perdre non plus ! Il y avait peut-être un penalty par rapport au geste commis. Mais honnêtement, c’est la première fois de ma vie que je vois qu’on siffle ce genre de faute… dans une zone où ne se trouve même pas le ballon ! Dans tous les matchs, ce genre d’accrochage se poursuit. Il n’y avait rien de méchant, rien de dangereux. En étant réduit à 10, il était très difficile de revenir dans la rencontre après ce genre de décision."

Clément Tainmont a tout de même reçu l’opportunité d’égaliser mais il a réalisé le mauvais choix face à Dutoit. "Le match a tourné comme une personne l’a fait tourner. Je n’en veux pas du tout à mes joueurs qui ont affiché la volonté, l’état d’esprit et l’organisation nécessaires."