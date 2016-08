Voici pourquoi Charleroi est en tête

Charleroi

Si Charleroi est toujours invaincu après cinq sorties, il ne doit pas oublier qu’il a pu bénéficier d’un petit coup de pouce à deux reprises, déjà.

Lors de la première journée de championnat, alors que le score était toujours de 0-0 contre Beveren, Mandanda avait relâché un ballon avant d’accrocher l’attaquant dans la foulée. Mais l’arbitre n’y avait vu que du feu. Alors que le score aurait pu afficher 0-1, il virait à 1-0 dans la foulée sur un but de Willems dans les arrêts de jeu. Et vendredi, Charleroi s’est également offert quelques belles frayeurs contre Eupen après avoir pourtant mené 3-0. Notamment lorsque Martos a touché de la main un ballon dans le rectangle. Un geste que l’arbitre a considéré comme étant accidentel.

Puisqu’on dit que tout s’équilibre, il faut aussi relever que Fall aurait peut-être pu recevoir un penalty contre le Standard… qui aurait dû terminer à dix suite au tacle de Scholz sur Tainmont.





Les transferts de Ndongala et de Perbet n’avaient rien d’une surprise. Déjà parce que Mehdi Bayat a toujours dit qu’il devait (encore) vendre au moins un joueur par an pour assurer l’équilibre financier du club. Ensuite parce qu’il avait donné sa parole un an plus tôt à Didi qu’il pourrait partir cet été. Charleroi a donc eu tout le temps de préparer sa succession. Chose qui a été parfaitement maîtrisée avec le retour de Mamadou Fall, artisan du titre de champion conquis par le White Star.

Charleroi savait également qu’il ne pourrait pas se permettre d’acheter un vrai remplaçant à Perbet… vu qu’il ne toucherait pas le moindre centime sur le transfert de celui-ci. D’emblée, le Sporting a donc cherché des solutions internes et collectives. Pour l’instant, ça fonctionne plutôt bien.

