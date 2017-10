Radicale. Voilà comment on peut qualifier la décision de Felice Mazzù de laisser David Pollet à la maison, pour le déplacement à la Côte, ce mardi. "Sachez que ce n’est ni une punition ni une sanction", précisait le coach carolo en conférence de presse. Il s’agit donc d’une décision purement sportive. Qui s’explique par les récentes prestations de l’attaquant.

Il avait perdu le rythme du début de saison. Auteur de deux buts en deux matchs (tous deux sur penalty) en début de saison, David Pollet faisait partie des joueurs carolos réalisant la meilleure entame de compétition. "Je me sens très bien", expliquait-il, au terme d’une préparation qui l’avait vu scorer à trois reprises. Mais au fil des rencontres, il a connu de plus en plus de difficultés à se montrer décisif. Depuis le déplacement à Mouscron début août, il n’avait plus marqué le moindre but ni délivré le moindre assist.

Il a épuisé son crédit. Titulaire lors des 8 premiers matchs de la saison, David Pollet a été mis sur le banc par Felice Mazzù pour le déplacement à Saint-Trond, le 19 septembre. Une décision prise "pour le protéger", avait précisé le T1 zébré, qui n’avait pas aimé les sifflets du public à l’encontre de son joueur, face à Bruges. Remplaçant face à Eupen, l’attaquant avait retrouvé une place de titulaire, samedi, à Lokeren. Mais il a été remplacé après 45 minutes insipides. "David est dans une période difficile et doit souffler un peu, précise Mazzù. Il est temps pour lui de prendre un peu de recul."

Il est mentalement fatigué. David Pollet est un joueur sensible. Son manque de réussite et sa méforme actuelle lui pèsent. Et cela se voit. "J’espère qu’il va profiter de ma décision pour évacuer le négatif qui traîne dans sa tête, explique son coach. On sait tous que quand David n’est pas bien mentalement, c’est difficile pour lui. Dans mon noyau, je ne peux pas penser qu’à lui, j’ai d’autres joueurs qui méritent toute mon attention."

Mazzù a d’autres solutions. Depuis un mois environ, Mazzù hésite entre deux systèmes : le 4-4-2 et le 4-2-3-1. En laissant David Pollet à la maison, c’est clair : il privilégie la deuxième option. "Il est peut-être temps de donner du crédit à d’autres solutions , explique-t-il. Je préfère le laisser à la maison plutôt que de le prendre sur le banc s’il n’est pas ma première solution de remplacement."

Une décision qui déçoit forcément le joueur. Qui va devoir trouver les ressources pour relever la tête…