Pour lui, il s’agit un peu d’un retour aux sources. Titularisé au poste de back gauche face à l’Antwerp, en l’absence de Nurio (qui effectue son retour dans le groupe ce samedi mais qui sera sans doute trop court pour débuter), Steeven Willems retrouve une position qu’il a connue par le passé. "C’est à ce poste que j’ai joué mes premiers matches pour le Sporting et j’ai évolué à cette place durant très longtemps à Lille et à Guingamp" , se souvient le défenseur français de 27 ans qui s’est ensuite mué en défenseur central. "Après discussion avec le coach, on s’était mis d’accord sur le fait que ce rôle correspondait mieux à mes qualités. Mais cela ne me pose pas de soucis de dépanner à gauche en ce moment."

Même si les repères sont différents. "Je dois encore acquérir du rythme" , explique celui qui a manqué la quasi-intégralité de la saison dernière suite à une déchirure des ligaments croisés. "La gestion des efforts est différente à l’arrière gauche. Il faut plus d’énergie pour jaillir… tout en gardant la concentration et la lucidité dans le jeu de passe et la technique. C’est vraiment différent."

Et cela implique évidemment un rôle différent offensivement. "Je dois retrouver mes automatismes de centreur" , sourit Willems, déjà tout heureux de pouvoir acquérir du temps de jeu après son année galère. "J’essaie de me montrer, de prendre du plaisir. J’espère rester sur le terrain le plus longtemps possible."

Même si, il en est bien conscient, Nurio, le titulaire, toque à la porte…