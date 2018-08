Alors que Penneteau a retrouvé le chemin des entraînements, deux Zèbres sont légèrement blessés.

Chassé-croisé à l'infirmerie de Charleroi. Alors que Nicolas Penneteau (hernie discale) a repris l'entraînement ce vendredi pour la première fois depuis un mois et demi, deux Zèbres sont incertains pour le déplacement à Genk, dimanche.

« On a eu un petit souci avec Romain Grange, jeudi », indiquait Felice Mazzù en conférence de presse ce vendredi. « Il a ressenti une douleur au genou et a passé un échographie, qui n'a rien révélé. Il s'agit d'une petite inflammation. On verra ce samedi s'il est en mesure de s'entraîner ou non. »

Steeven Willems, lui, a participé à la séance du jour. Mais sa présence à la Luminus Arena n'est pas encore certaine. « On a un léger doute. On espère que tout rentrera dans l'ordre dans les heures à venir », continuait Mazzù. « Steeven a ressenti une petite gêne aux adducteurs lors d'un sprint à l'entraînement de jeudi. C'est un gars très professionnel et honnête et il l'a dit directement. On l'a obligé à s'arrêter. Mais ce vendredi, il s'est entraîné normalement. On verra comment il va réagir. Quoi qu'il arrive, il y a de la concurrence dans le groupe et une bonne concurrence. » Qui pourrait profiter à Nurio, complètement rétabli de sa blessure aux adducteurs.

Cette semaine, Cristian Benavente a également été mis au repos durant une journée. « Il avait une lourdeur aux ischios mais il n'y a pas de souci. On l'a mis au repos pour le décharger. »

Parfait Mandanda a également manqué un entraînement suite à une « fatigue ». Rémy Riou, lui, arrivé au Mambourg en début de semaine, s'est entraîné normalement et a laissé une belle impression. Assez pour être déjà titularisé face à Genk?