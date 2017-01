Franky Dury était furieux sur l’arbitrage de Wim Smet. Il a d’ailleurs fallu que Pierre-Yves Hendrickx retienne l’entraîneur de Zulte afin que celui-ci n’entre pas dans le vestiaire du corps arbitral en fin de rencontre !

La cause : la faute qui entraîne le coup-franc converti par Remacle. C’est en effet le juge de ligne qui a averti l’arbitre principal de la faute via l’oreillette. Si c’est vrai qu’il y a bien eu un duel musclé entre Hendrickx et Meïté, les nombreux ralentis ne permettent pas de constater un geste fautif évident du médian de Zulte. "Il faut accepter les décisions de l’arbitre même si on n’est pas obligé d’être d’accord avec lui," disait Franky Dury. "Mes joueurs me disent qu’il n’y a pas faute. Quoi qu’il en soit, ils devaient se concentrer sur le coup-franc vu que l’arbitre avait sifflé. Chose qu’ils n’ont pas faite…"

Si Dury s’estimait pourtant lésé, c’est parce qu’il commence à avoir quelques dossiers avec Wim Smet. "Il nous a déjà annulé un but valable cette saison. Et c’est également son juge de ligne, celui-là même qui signale la faute, qui avait été à la base de l’exclusion de Meïté au Standard. Mais j’en ai dit assez…"

Wim Smet ne niait pas que cette décision venait de son assistant. "J’avais le dos tourné à l’action. Mon assistant m’a effectivement prévenu qu’il y avait une faute. Je l’ai donc sifflée ! La réaction des joueurs de Zulte ? Je peux la comprendre vu qu’il s’agissait d’un match très important pour les deux équipes."

Gaëtan Hendrickx reconnaissait que l’arbitre aurait pu siffler une faute tant pour Zulte que pour Charleroi. Et si la réussite était enfin de retour du côté du Sporting ?