Cissé: "Jankovic communique plus" (PHOTOS)

Division 1A

Absent depuis sa blessure contre Charleroi, Ibrahima Cissé effectuait son grand retour à Daknam. "Je me sens à nouveau à 100 %", commentait-il à l’issue de la rencontre.

Le médian défensif mettait l’accent sur l’état d’esprit retrouvé au sein d’un groupe liégeois qui semble enfin bien vivre ensemble. "On sent que le groupe est plus soudé et que tout le monde va dans la même direction."

Pour Ibrahima Cissé, le discours d’Aleksandar Jankovic est l’élément déclencheur du renouveau liégeois.

"Ce sera après plusieurs matches que l’on pourra réellement parler de renouveau. En attendant, tout le monde veut se montrer et prendre un nouveau départ. Il n’y a pas de différence entre les joueurs pour le coach."

Ibrahima Cissé se risquait à l’exercice toujours périlleux de la comparaison entre l’ancien coach et le nouveau. "Ils ont deux styles différents. Jankovic communique plus. Il essaie toujours de nous motiver en parlant à tous les joueurs aussi bien en positif qu’en négatif. Avant, ce n’était peut-être pas le cas."

Aux prises avec Enoh et Touré, Ibrahima Cissé doit faire face à une rude concurrence. "Oui, mais elle est saine", s’empressait-il de préciser. "On s’entend bien et on s’encourage tous. Quand on est sur le terrain on doit juste se donner à fond et ne pas penser à la concurrence. Si tu mérites de jouer, tu joueras. C’est en tout cas le message que le coach fait passer."

Force est de constater qu’il a bien été reçu.