Côté brugeois, on se réjouit du retour possible de De Bock, tandis qu'à Eupen Aw est écarté, et Blondelle ou Valiente seront dans le onze.

Réserves : 18. Hubert, 41. Teunckens, 21. Cools, 96. Touba, 3. Simons, 20. Vanaken, 10. Diaby, 11. Izquierdo, 43. Perbet, 40. Vanlerbeerghe.

Blessés : 39. Acolatse (fatigue), 7. Wesley (méningite)

Observations : De Bock a repris l’entraînement, après sa blessure au mollet qui l’a privé du déplacement à Istanboul. Il pourrait peut-être reprendre sa place ce dimanche. L’expulsion de Palacios a été jugée suffisante. Mera et Poulain sont presque redevenus disponibles. (M. D.)





Aw écarté, Blondelle ou Valiente dans le onze ?

Réserves : 33. Nurudeen, 30. Niasse, 24. Gnaka, 44. Valente, 25. George, 8. Amani, 14. Castro Montes, 18. Schouterden, 21. M. Diallo

Blessés : I. Diallo (genou, opéré), Fadlalla ? (cheville)

Observations : "On repartira avec trois défenseurs axiaux et il n’y aura pas beaucoup de changements", notait Jordi Condom. Gnaka quittera le onze de départ, remplacé soit par Blondelle, rétabli, soit par Valiente. Le premier tient la corde, l’Espagnol devant faire face à une légère surcharge. Fadlalla est apte, Aw, titulaire contre Zulte, sort de la sélection. Mouchamps, Martinez et Sanhaji ne sont pas repris.





