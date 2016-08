Club de Bruges-Standard 2-2: les bulletins de notes des 2 formations

Division 1A

Butelle 4 : Ne dégage plus du tout la même autorité que la saison dernière. Ses prises de balle ne sont plus rassurantes. Une mauvaise relance sur le deuxième but liégeois.

Van Rhijn 6 : Un peu timoré mais appliqué, il a veillé à assurer ses services. Ses débordements ont manqué d’accélérations et ses dernières passes de précision.

Hubert 6 : Il a été sobre alors qu'il est proche d'une départ. Il aurait peut-être pu faire mieux sur le deuxième but où il touche le ballon. Il doit bosser ses dégagements.

Goreux 5 : Toujours les mêmes limites techniques, il oublie de marquer Gedoz sur le but. Il s’est avant tout concentré sur sa mission défensive, avec plus ou moins de réussite.

