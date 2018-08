Vendredi dernier sur la pelouse du Freethiel, Mehdi Carcela avait été expulsé en toute fin de match par Mr Van Driessche. Le Parquet lui avait proposé lundi une suspension de 3 journées et une amende de 3000 euros, ce qui avait été refusé par le Standard.



En appel, le Standard aurait aimé avoir un report afin que le joueur soit présent (il prépare le match contre l’Ajax de ce mardi soir), mais finalement Les Rouches n’ont pas souhaité ce dit report. L’avocat du Standard, Pierre Locht, a plaidé le vice de procédure: "Le tableau qui propose les transactons doit être approuvé par l’Union Belge et la Pro League, or il n’y a de procès verbal prouvant que la Pro League ait signé ce document". De plus, Pierre Locht estime qu’il n’y a ni intensité dans le geste. L’arbitre dans son rapport ne parle d’ailleurs pas de coup mais d’une touche, qui ne nuit donc pas à l’intégrité du joueur de Waasland-Beveren, qui selon lui coupe la trajectoire du joueur du Standard afin de provoquer la faute.

Locht demande donc que Mehdi Carcela soit blanchi et que l’expulsion soit jugée suffisante.

La Commission des Litiges a décidé de réduire la suspension requise par le parquet de l'Union Belge en la faisant passer de trois à deux matches, à partir du 9 août. Cela priverait donc Carcela de la réception du Cercle de Bruges ce samedi et du déplacement à Lokeren la semaine prochaine. Le Standard peut encore faire appel de cette décision.

Wesley Moraes (FC Bruges) suspendu six matches

L'attaquant brésilien du FC Bruges Wesley Moraes a été suspendu six matches par la commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) qui lui a en outre infligé une amende de 6000 euros. Wesley, sanctionné pour son coup de contre contre le Mouscronnois Katranis dimanche lors de la 2e journée de championnat, manquera donc le topper contre Anderlecht le 26 août.

Wesley manquera les matches contre Courtrai (10/08), l'Antwerp (19/08), Anderlecht (26/08), Zulte Waregem (31/08), Lokeren (14/09) et La Gantoise (23/09). A moins que les Blauw en zwart ne fassent appel, Wesley ne reviendra pas avant le derby contre le Cercle de Bruges fin septembre.

La commission des litiges a suivi l'avis du parquet, qui avait réclamé pareille sanction mardi après-midi. La défense du joueur a ensuite tenté d'obtenir une sanction moins sévère, sans succès.

Wesley Moraes a été renvoyé au vestiaire après dix minutes de jeu dimanche sur la pelouse de Mouscron. L'arbitre Alexandre Boucaut lui a directement montré la carte rouge pour un coup de coude contre Katranis, le défenseur grec de Mouscron. Malgré leur infériorité numérique, les Brugeois ont fini par s'imposer 0-1 au Canonnier.

D'habitude, le parquet fédéral formule une proposition de sanction aux joueurs exclus. Mais cette fois-ci, le parquet n'a pas fait de proposition au Brugeois, considéré comme un récidiviste. Wesley Moraes n'en est en effet pas à son premier passage devant la commissio des litiges. En mai 2017, il devait s'expliquer pour un coup sur le Gantois Mitrovic et en octobre 2016, c'est un coup au visage de l'Anderlechtois Kara qui lui avait valu un détour par l'avenue Houba de Strooper.

En cas d'appel du FC Bruges, le dossier passera vendredi devant la commission des litiges d'appel.