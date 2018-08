Vendredi dernier sur la pelouse du Freethiel, Mehdi Carcela avait été expulsé en toute fin de match par Mr Van Driessche. Le parquet lui avait proposé lundi une suspension de 3 journées et une amende de 3000 euros, ce qui avait été refusé par le Standard.



En appel, le Standard aurait aimé avoir un report afin que le joueur soit présent (il prépare le match contre l’Ajax de ce mardi soir), mais finalement Les Rouches n’ont pas souhaité ce dit report. L’avocat du Standard, Pierre Locht, a plaidé le vice de procédure: "Le tableau qui propose les transactons doit être approuvé par l’Union Belge et la Pro League, or il n’y a de procès verbal prouvant que la Pro League ait signé ce document". De plus, Pierre Locht estime qu’il n’y a ni intensité dans le geste. L’arbitre dans son rapport ne parle d’ailleurs pas de coup mais d’une touche, qui ne nuit donc pas à l’intégrité du joueur de Waasland-Beveren, qui selon lui coupe la trajectoire du joueur du Standard afin de provoquer la faute.

Locht demande donc que Mehdi Carcela soit blanchi et que l’expulsion soit jugée suffisante. Le verdict sera rendu en cette fin d’après-midi.

Wesley dans l’attente

Dès la 11ème minute de la rencontre entre Mouscron et le Club Bruges, Wesley avait été expulsé pour un coup de coude sur Katrianis. Le parquet réclamait une suspension de 6 matches et une amende de 6000 euros: "Le parquet estime que ce n’est pas admissible et cela ne peut pas etre accepté. De telles actions de peuvent être admises sur un terrain de foot. Un coup de coude c’est 4 matches et 4000 euros, nous demandons une sanction plus sévère, qui s’impose en raison de la gravité des faits. C’est intentionel et ce n’est pas la première fois qu’il comparait ici", estime Mr Rubbens, représentant du parquet de l’Union Belge.

L’avocat de Bruges a estimé dans la foulée que le joueur doit bien être suspendu, mais estime que l’acte n’est pas intentionnel et surtout le coup donné n’est pas avec le coude mais avec la paume de la main. De plus, les Brugeois estiment que le joueur subit beaucoup de fautes lors d’une rencontre de Pro League et que par rapport à d’autres attaquants similaires (Orlando Sa ou Teodorcyk) Wesley reçoit moins de cartons jaunes. Bruges demande donc 3 matches de suspension et 3000 euros d’amende. Tout comme Carcela, la décision sera rendue en fin de journée.