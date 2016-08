Courtrai

Bart Van Lancker est le nouvel entraîneur officiel de Courtrai, a annoncé le club flandrien de Jupiler Pro League lundi. Courtrai devait trouver une solution pour pallier à l'absence de Licence Pro de son entraîneur, Karim Belhocine.

Le choix s'est porté sur Bart Van Lancker, ancien adjoint au Cercle de Bruges, qui prendra place sur le banc avec le titre officiel d'entraîneur. Karim Belhocine, l'ancien défenseur, occupait cette fonction jusqu'ici, mais la date limite lui permettant d'officier arrivait à terme ce lundi. Belhocine portera le titre de directeur technique et a défini dans cette fonction son staff.

Cécric Berthelin sera l'entraîneur des gardiens, Marc Delcourt sera chargé des analyses vidéos, l'adjoint et le préparateur physique sera Bram Lucker et l'entraîneur principal, donc, Bart Van Lancker qui a déjà fait partie des staffs à La Gantoise, au Germinal Beerschot et au Cercle Bruges. Il officiait comme assistant à Deinze la saison dernière lorsque le club gantois avait remercié Dennis Van Wijk et remplacé par Geoffrey Claeys.

Courtrai occupe la 8e place en championnat avec 2 victoires et deux matches nuls (8 pts) après 5 journées.