Sans béquille et avec sa famille, on a croisé Steven Defour à la sortie du stade, le jour de son 30e anniversaire. "J’ai encore un maigre espoir de pouvoir aller au Mondial. Le sélectionneur demande régulièrement de mes nouvelles à Maesschalck."

Le médian de Burnley a vu une victoire méritée du RSCA. "Il y avait bien hors-jeu de Diaby, même si c’est d’un orteil. La course au titre est à nouveau ouverte. Bruges me paraît nerveux mais Anderlecht n’a quasi plus droit à l’erreur."

À commencer par mercredi et le Clasico. "Je tiens avec Anderlecht car j’y ai encore beaucoup de potes. Le Standard a une bonne équipe mais irrégulière."