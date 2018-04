Un but brugeois annulé pour hors-jeu à Anderlecht. Ou encore un penalty accordé à Teodorczyk contre les Zèbres.

Sans parler du coup de coude de Seck… Ces dernières semaines, l’assistance vidéo a animé les débats en Pro League.

Attendue par beaucoup, décriée par certains, le VAR a commencé cette saison. Théoriquement, la technologie devrait permettre de surmonter les inévitables erreurs humaines des référés. Ou, du moins, de dissiper les doutes en cas de phase litigieuse. Pourtant, l’assistance vidéo se trouve sous le feu des critiques. Ces critiques, Sébastien Delferière les comprend.

Le quintuple sifflet d’or est pourtant un partisan de le VAR. Mais pas n’importe comment… "Il y a toujours des critiques quand on adopte un nouveau système. L’arbitrage vidéo doit grandir, c’est la première fois qu’on l’utilise. Ça ne va pas être parfait directement, d’autant plus qu’il y a un problème de moyens. Si les joueurs s’entraînent à moitié, ils auront de moins bons résultats. Pour l’arbitrage vidéo, c’est pareil. Si la Pro League investit à moitié, on ne peut pas avoir des résultats optimaux directement."

Sébastien Delferière sort donc un carton jaune. Mais il se veut confiant pour l’avenir. "La décision que la Pro League a prise pour la saison prochaine me semble la bonne. Il y aura l’arbitrage vidéo pour tous les matches. Cela va permettre tant aux arbitres sur le terrain qu’à ceux de la vidéo de gagner de l’expérience. Cette année, ils n’ont eu que 40 matches sur la saison. Pour éprouver le nouveau système, c’est insuffisant."

Autrement dit, ne tirez pas sur le pianiste. Il doit apprendre toutes ses gammes. Encore faut-il lui en laisser l’opportunité. Pour y arriver, pas de secrets. Il faut mettre les moyens nécessaires.