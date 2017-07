Anderlecht a besoin d’un match référence avant d’entamer la saison. "Le groupe est prêt", dit l’arrière droit Dennis Appiah. "Je ne dirais pas à 100 %, mais on s’en rapproche. Il y a une bonne ambiance et de la compétition entre les joueurs. Même si on a perdu notre match amical en stage, on y a très bien travaillé. On est tous revenus en forme de vacances, on a bien digéré le titre."

Appiah ose placer la barre très haut. "Selon moi, le groupe est plus fort que l’an passé. Les joueurs qui sont restés sont devenus plus forts. Et les trois ou quatre nouveaux nous permettent d’avoir d’autres armes."

Le système de jeu restera le même, dévoile l’arrière droit français. "On était très fort défensivement et en récupération de balle, on se projetait vite vers l’avant. Et si on n’y parvient pas, il faudra garder le ballon dans l’équipe et faire des attaques placées."

La Supercoupe est le trophée le moins sexy de tous. "Et pourtant, on veut le remporter. Ni pour moi, ni pour le groupe, ce match contre Zulte Waregem n’est un amical. Ce serait la 13e Supercoupe du club, et le premier à mon palmarès. C’est une petite finale. Tout compétiteur a envie de titres."

Pendant ce mercato, le nom d’Appiah a été cité à Monaco et à Marseille, mais il restera à Anderlecht. "On ne m’a pas contacté personnellement", dit Appiah. "Mais j’ai lu cet article dans la presse. Des potes me l’ont envoyé plein de fois." Vu sa polyvalence, il peut même dépanner comme arrière gauche. "En France, j’ai fait autant de matches au back gauche qu’au back droit. Et j’ai été formé comme défenseur central… Mais mon poste de prédilection est le back droit."

