Deschacht: "Le coach m’a remis au bon moment" (PHOTOS)

Division 1A

Olivier Deschacht n’avait plus été titularisé dans l’axe depuis le match du titre de Bruges en fin de saison passée. Il avait ensuite été opéré. Et il n’avait plus joué nonante minutes complètes depuis le 13 mars à Courtrai.

"Je dois le reconnaître : j’ai souffert. D’abord des adducteurs puis des abdominaux. J’ai peut-être sous-estimé l’importance de ces blessures. Maintenant, je suis en pleine forme. J’ai essayé de le montrer à l’entraînement et avec les Espoirs. Je crois que le coach m’a remis au bon moment."

Dimanche à Genk, le défenseur de trente-cinq ans a pourtant démontré qu’il pouvait encore être utile au Sporting. Il a remplacé avantageusement Bram Nuytinck, en grosse difficulté ces dernières semaines. "J’ai montré au coach que je peux encore aider. Je peux dépanner à gauche mais je me sens maintenant mieux dans l’axe. Je n’ai plus les jambes d’Acheampong." (rires)

René Weiler était d’ailleurs assez satisfait de son match. "Il a fait un bon match. Il a eu beaucoup de travail. Au début, on voyait qu’il n’a pas joué beaucoup cette saison, mais il a progressé dans le courant du match. Si on n’a pas encaissé contre une équipe comme Genk qui a été extraordinaire, c’est que toute la défense a été bonne."