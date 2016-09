DH PRONOFIRST est de retour !

Division 1A

Après la saison 2015-2016 et une version dédiée à l'EURO, PronoFIRST vous accompagnera à nouveau durant la saison 2016-2017.



Forts des expériences de la saison passée, nous avons pris en compte vos remarques pour vous proposer un jeu encore plus proche de vos attentes !

Comme la saison passée, nous débutons le jeu lors de la 6ème journée de championnat (le temps pour tout le monde, ou presque, de rentrer de vacances avant de se livrer une jolie bagarre). Les 3 périodes se dessinent donc comme suit:

- Période 1: de la journée 6 à la journée 15

- Période 2: de la journée 16 à la journée 30

- Période 3: Playoffs



Un départ en fanfare

Cette journée 6 nous offre directement de très alléchantes affiches. Samedi, c'est la Premier League qui nous offre le match du week-end! Le Derby mancunien est planifié outre-Manche et mettra aux prises deux des plus grands coachs du monde: Mourinho et Guardiola. Après les Clasicos, ce sont désormais les pelouses de Manchester qui feront office de champ de bataille entre les deux tacticiens.

En Belgique, c'est surtout le dimanche qui fait baver avec un duel de Sporting et un joli Standard - Genk au programme. A Anderlecht, les supporters seront curieux de découvrir les nouveaux transferts et notamment le plus cher de l'histoire : Stanciu. Au prix déboursé, le Roumain ne peut, au contraire de son récent penalty avec sa sélection, pas se louper au Parc Astrid.

La Meuse n'est jamais un long fleuve tranquille lorsqu'il s'agit de passer le long de Sclessin. La cassure entre Ferrera et la direction liégeoise a été officialisée et le jeune coach a immédiatement été remplacé par l'entraineur de Malines, Jankovic. Ce dernier n'aura pas de temps d'adaptation et reçoit directement un gros morceau: Genk.

Comme Stanciu et Jankovic, il sera important pour vous de prendre un bon départ pour se faire une place au soleil! Il suffit parfois d'un rien pour s'envoler pour un voyage de 5000€ en fin de saison...

Alors bonne chance à tous et bonne saison!