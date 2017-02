Les négociations ont débuté. Et elles sont âpres.

L’actuel contrat des droits télévisuels du football belge touche gentiment à sa fin. Couvrant la période 2014-2017, il avait, pour rappel, sur le gong, accouché d’un compromis à la belge qui arrangeait toutes les parties une tripartite Telenet/Voo/Proximus TV, à charge de chacun de ces opérateurs de monétiser le produit Jupiler League comme ils l’entendaient. Après une époque pas si lointaine, où il fallait posséder plusieurs décodeurs pour suivre son club au fil de la saison, ce retour à la raison, tuant dans l’œuf l’exclusivité de la D1 belge sur une seule chaîne, avait largement profité au téléspectateur mordu de ballon rond.

La Pro League (donc les clubs) y trouvait également son compte négocié avec l’apport de la société internationale de gestion de droits sportifs MP Silva, le contrat était valorisé à quelque 70 millions d’euros. Quid pour le prochain contrat à venir?

Dans nos colonnes, Andrea Radrizzani, l’un des cofondateurs de MP Silva, avait tiré la sonnette d’alarme "Je vais être clair dans le cadre actuel, il sera impossible d’obtenir plus de 70 millions pour les droits de la D1 belge (NdlR: Ivan De Witte a publiquement clamé son désir d’en extraire 100 millions) . Je comprends bien entendu que le but soit de créer un maximum de valeur. Mais avec le modèle actuel, je ne vois pas comment nous pourrions faire mieux, sans changer les règles du jeu. La Pay-TV, pour le football, a une pénétration très faible aujourd’hui en Belgique. On parle de moins de 10% du marché. En France, en Italie, en Espagne, on est à plus de 50%. Et pratiquement 70% au Royaume-Uni. Je ne pense pas que ce soit lié au fait que les opérateurs et chaînes qui vendent le football belge fassent mal leur job, où vendent le package trop cher. Mais il faut être lié à un abonnement triple-play, disposer d’une ligne téléphonique, etc. pour avoir le droit de payer pour le football belge en Belgique. C’est sans doute un modèle qui rencontre trop d’obstacles…"

L’homme fort de MP Silva privilégiait, par ailleurs, une extension du contrat sur une durée supérieure à trois ans "pour travailler dans une optique de long terme".

En attendant, la Pro League a publié, et tient à disposition des candidats acquéreurs, le cahier des charges (tender) du futur contrat. Force est de constater qu’il s’embarque bien plus franchement dans la voie digitale. Il commercialise en effet six lots, dont notamment la diffusion live, sur le Net, des matches de la Jupiler League, en plus de clips courts à diffuser sur une plateforme web ou mobile. Les magazines du lundi seront également redistribués.

Si Proximus Voo et Telenet restent intéressés par le produit football belge "mais pas à n’importe quel prix" (en off, toutes nos sources confirment qu’une offre sera bien émise), il faudra suivre attentivement les agissements d’Eleven, qui ne cache plus ses ambitions de faire main basse sur notre compétition...