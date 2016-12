1. "Bruno fait les courses"

"Anderlecht a bien débuté le match mais Gand a rapidement repris le dessus avec un bon jeu de possession. Anderlecht a heureusement pu compter sur des ailiers très travailleurs qui ont défendu sur les flancs adverses. Bruno a fait un gros match. Il fait les courses et ça fait autant de bien au joueur qu’au groupe. La position des latéraux a également ennuyé les Buffalos. Ils alternaient position basse et haute. Dejaegere s’est d’ailleurs fait avoir à cause de cela. Gand était surtout dangereux entre les lignes."

2. "Pétage de plomb au lieu de rester calme"

(...)

