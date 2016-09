Édito: Ce Bruges-là? Une bonne équipe de playoffs 2… ABONNÉSBenoît Delhauteur Publié le lundi 12 septembre 2016 à 10h23 - Mis à jour le lundi 12 septembre 2016 à 10h30

Division 1A Mais que se passe-t-il à Bruges en ce moment ? Le champion en titre ne compte que 7 petits points sur 18 et balbutie son football. Le Club est devenu méconnaissable et on ne reconnaît plus les joueurs qui avaient marché sur les playoffs au printemps dernier… Un édito signé Benoît Delhauteur.