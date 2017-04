Division 1A Charleroi a créé la sensation en s'imposant (0-1) au stade Constant Vanden Stock. Cela ne veut pas dire que Felice Mazzù est un meilleur coach que René Weiler. Mais le Carolo est l'entraîneur qui exploite le mieux le potentiel de son équipe. Il semble prêt pour un grand club.

Dans les pages de la DH et sur DH.be ce jeudi, vous avez pu lire notre débat sur cette épineuse question: qui mérite d'être Entraîneur de l'Année? Mazzù et Weiler ont été les plus souvent cités, avec un large avantage pour le Suisse. Sept consultants sur dix le plaçaient devant Mazzù.

Les deux entraîneurs ont fait du bon travail: on est tous d'accord là-dessus. René Weiler a nettoyé le vestiaire, tenu bon face aux critiques et remis Anderlecht sur la voie du succès. Mazzù, lui, a décroché la qualification pour les playoffs 1 et semble bien parti pour désormais décrocher un ticket européen.

