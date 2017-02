Cet après-midi, le Standard et Gand se sont quittés dos à dos sur le score de 1-1. Un point qui n'enchante pas les uns mais qui satisfait les autres.

Du côté du Standard, les joueurs et le staff sont déçu de son point. Maintenant du côté de La Gantoise, tout le monde semble satisfait de ce point. Ce résultat permet aux Buffalos de se replacer dans la course aux Plays-offs 1. Découvrez toutes les réactions.

Edmilson Junior (Standard de Liège):

"On joue à domicile, on voulait bien faire à domicile pour tout d'abord l'équipe et pour les supporters. Mais on n'a pas réussi. On s'est battu jusqu'à la fin. Après, on peut toujours faire mieux, maintenant Gand est une bonne équipe. C'est bien qu'on ne perde pas mais c'est dommage qu'on ne gagne pas non plus.Il reste trois matchs dont deux contre des concurrents directs, à nous de joueur comme aujourd'hui et même plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup défendu alors que je suis un joueur qui aime toucher du ballon après le but est d'aider l'équipe donc j'ai fait mon boulot. Les supporters, ce sont les meilleurs de Belgique, c'est magnifique. Même avec une saison comme celle-ci, ils sont toujours là derrière nous et je les remercie beaucoup."

Danijel Milicevic (La Gantoise):

"On était venu pour gagner, mais un point c'est pas mal à Sclessin. On sait que c'est difficile de prendre les trois points ici. Je pense qu'on a fait un match correct surtout après le match contre Tottenham qui nous a couté beaucoup d'énergie. Après on aurait pu marquer à la fin de la première mi-temps mais Gillet fait un incroyable arrêt, c'est l'arrêt de la saison.Le système de jeu du Standard nous a bloqué mais bon eux aussi ils n'ont pas eu de nombreuses occasions. Aujoudr'hui c'est un partout mais il faudra faire un neuf sur neuf après. Il faut que l'on rentre dans les Play-offs 1 sinon ce sera une grande déception pour nous."

Thomas Foket (La Gantoise):

"On savait qu'ils allaientt commencé très haut et qu'ils allaient mettre une pression. C'était à nous de mettre cette même pression.On a bien réagi en deuxième mi-temps, on va vite égalisé mais dommage qu'on prend le premier but. Un point c'est pas mal. Après le match de Tottenham, on était confiant pour les PO1 et même ici, on n'a pas gagné mais il y a un bon sentiment; Je n'ia pas peur pour les trois matchs qui viennent."

Alexander Scholz (Standard de Liège):

"Oui je suis satisfait parce qu'on a tout donné et non car il faut plus dans notre situation. Il faut gagner contre Malines et Mouscron et on verra bien à la fin. On va tout donner. On doit trouver des situations plus direct mais on l'a fait aujourd'hui et ça a porté ses fruits. Je ne l'ai pas vu mais je suis sûr que c'était extraordinaire."

Aleksandar Jankovic (Standard de Liège):

"On savait que ce serait un match fermé, contrôlé avec très peu d'occasions. On a joué contre une belle équipe de Gand avec beaucoup de réglages, d'automatismes, de qualités individuelles et physiques. On a eu des difficultés au milieu de terrain à contrôler le match et à garder les ballons. On a pas su répondre à Neto et Esiti et ça a permis à La Gantoise de jouer son jeu. Chez nous, il y a un manque de taille et ça ne date pas d'hier. Sur le but, on n'est pas là et c'est dommage. J'insiste sur la possession et sur le rythme. Maintenant, il reste trois matchs et on va tout faire pour les gagner. Sur la décision, j'ai déjà tout dit."

Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise):

"On est content, on a fait un beau match. Je suis content de la mentalité, de l'engagement et de la condition physique. En première mi-temps, on a trainé et en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. La seule chose qui me convient moins, c'est que les centres ne sont pas bons. La différence c'est qu'avant on avait de nombreuses occasions comme ça et maintenant on en a moins. Tout va un peu du mauvais côté pour nous, on devra gagner à l'extérieur."