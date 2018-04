Les Rouches se sont imposés à domicile contre les rivaux bruxellois

Après avoir battu Charleroi et la Gantoise, le Standard a confirmé sa maîtrise dans son stade de Sclessin lors des playoffs 1. Il s'est imposé 2-1 face à Anderlecht mercredi soir au terme d'un Clasico comptant pour la 4e journée. Renaud Emond (10e, 1-0) et Mehdi Carcela (60e, 2-1) ont signé les buts des Rouches tandis que l'ex-Standarman Adrien Trebel a temporairement remis les deux équipes à égalité (40e, 1-1). Au classement, Anderlecht (34 points) conserve sa deuxième place et le Standard reste quatrième mais n'est plus qu'à trois points (31) de son adversaire du soir. Carcela a lancé la rencontre en se déjouant de Trebel sur la ligne de touche (5e). Le milieu de terrain français s'est vengé en lançant Ryota Morioka dans la profondeur mais le tir du Japonais était trop faible pour inquiéter Guillermo Ochoa (7e). En revanche, Matz Sels s'est troué sur un centre d'Edmilson, il n'en fallait pas davantage à Emond qui inscrivait son 11e but en 2018 (10e, 1-0).

Le match est devenu plus viril: beaucoup de duels, beaucoup de petites fautes et une carte jaune pour Trebel (26e). Collins Fai avait encore obligé Sels à se servir de ses poings sur un tir appuyé (18e).

Anderlecht a ensuite pris l'ascendant. Morioka a tenté un lob sans danger pour Ochoa(24e) mais il a surtout trop hésité sur un ballon mal renvoyé par le gardien des Rouches (29e). Le Standard a de nouveau retenu son souffle quand Sven Kums a tiré sur le montant (38e). Et tout était relancé quand, d'un tir en un temps entre les jambes de Georgios Koutroubis, Trebel a égalisé (40e, 1-1).

Le Standard a repris l'ascendant ce qui s'est traduit par une tête d'Emond vers Razvan Marin dont la volée fut déviée par Sels (48e). Alors qu'Anderlecht se contentait d'additionner les corners, le Standard a repris l'avance par Carcela, excellent mercredi, d'une frappe enroulée (60e, 2-1).

Alors que Ricardo Sa Pinto a remplacé Duje Cop par Valeriy Luchkevych à la mi-temps, Hein Vanhaezebrouck a sorti Lukasz Teodorczyk pour Sylvère Ganvoula (61e) et Alexis Saelemaeckers pour Alexandru Chipciu (69e). Ces changements n'ont pas vraiment ébranlé la confiance des Standardmen même si, bien placé dans les 16 mètres, Ganvoula a tiré sur Ochoa (79e).

Entre-temps, le coach du Standard avait assuré ses arrières en introduisant des joueurs plus défensifs: Uche Agbo pour Marin (77e) et Carlinhos pour Carcela (83e). Un dernier assaut de Chipciu a fait peur au Standard (90e+3) mais la victoire ne lui a pas échappé.

Les réactions

Medhi Carcela (capitaine et joueur du Standard) : "On a pris du plaisir ce soir, on a tout donné et le public est content. Les supporters prouvent qu'ils sont les meilleurs donc nous on prouve que nous sommes les meilleurs aussi (rires). L'ambition c'est de prendre match par match et le maximum de point. Pour l'instant je suis au Standard en prêt et après on verra. Mon père a insisté pour que je revienne et je pense que je vais rester. Maintenant tout est possible dans le football mais pour l'instant j'ai la tête au Standard, j'ai le sang au Standard. Concernant Sa Pinto, j'ai envie qu'il reste au club car il a fait de bonnes choses."

Sa Pinto (entraîneur du Standard) : "C'est fantastique, on a remporté ce match pour le public car les supporters le méritent. Ce soir, je suis un coach heureux car c'était un match difficile contre une bonne équipe mais à la fin mes joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire pour gagner. Carcela est important pour nous car il est utile au club et on a l'a vu encore ce soir."

Adrien Trebel (joueur d'Anderlecht) : "On a eu des occasions et eux aussi, ils n'ont pas volé la victoire, ils avaient sûrement un peu plus de physique. Le match s'est joué sur des détails mais bon c'est dommage pour nous. En célébrant mon but, je ne voulais pas être méchant vis-à-vis des supporters du Standard, j'ai célébré mon but normalement."

Hein Vanhaezebrouck (entraîneur d'Anderlecht) : "Il y a eu un manque d'efficacité clairement. Sur l'ensemble du match on ne mérite pas de perdre, mes joueurs ont tout donné, je ne peux par en vouloir à mes hommes. Le premier but est évitable et le deuxième but on a manqué de rapidité. Offensivement, on a oublié de conclure et de prendre les points, on aurait pu faire mieux ce soir, on aurait pu prendre un point. On a fait un bon match malheureusement sans mérite."





