Eupen s'est imposé 1-3 (mi-temps: 0-1) à Ostende pour le compte de la 21e journée du championnat de Belgique de division 1, lundi, infligeant aux Côtiers leur première défaite de la saison à domicile.

Eupen avait ouvert la marque très tôt. Dès la première minute en effet, Henry Onyekuru s'offrait son 9e but de la saison d'un joli envoi (0-1). Les débuts de période restaient catastrophiques pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe. Dès la reprise en effet, Mamoudou Sylla (46e) doublait la mise pour Eupen (0-2). Dimata (82e) redonnait espoir aux Ostendais (1-2), mais Onyekuru, pour son 10e but de la saison donc, assurait la victoire des Germanophones dans les arrêts de jeu (1-3, 90+2).

Cela permet ainsi à Eupen de prendre trois points et de remonter à la 12e place provisoire, même si derrière lui, Westerlo laisse la lanterne rouge provisoire à Mouscron. Westerlo a enfoncé en effet encore un peu plus Courtrai en s'imposant 4 buts à 1 grâce à deux buts de Ganvoula dès la 2e minute et à la 47e et, en deuxième mi-temps, grâce à des buts de Rommens (62e) et Daems (88e). Stijn De Smet, pour son premier but de la saison, avait brièvement égalisé à la 20e minute. Les Courtraisiens restent sur un pauvre 1 sur 18 en championnat.

Malines n'a pu aligner un 15 sur 15 en partageant l'enjeu (0-0) à Zulte Waregem mais les Malinois restent sur un 5e match d'affilée sans défaite. Lokeren et Waasland-Beveren n'ont pu non plus se départager (0-0).

Au classement, Zulte Waregem (avec 40 pts) rejoint provisoirement le Club Bruges en tête du classement alors qu'Ostende reste calé à la 4e place avec 36 points et voit Malines dans son sillage (5e avec 35 points).

Lundi, à 18h00, c'est le duel des deux Sporting entre Charleroi et Anderlecht alors que le Club Bruges, leader, accueille Mouscron.

Mardi, les deux derniers matches de cette 21e journée opposeront Genk, qui vient de remercier son entraîneur, Peter Maes, à La Gantoise (18h00), et Saint-Trond au Standard.