Battus respectivement à Genk (1-0) et par Waasland-Beveren (0-2), Mouscron et Eupen ont fait la très mauvaise opération du week-end. Et prient pour que Westerlo ne gagne pas contre Saint-Trond dimanche. Voici les notes attribuées par nos spécialistes aux joueurs.

EUPEN

Van crombrugge 5,5. Deux buts concédés et une latte sur lesquels il ne pouvait rien. Sinon, chômage.

Bassey 4,5. Pris dans le dos sur le but d’ouverture. Débuts très difficiles. A ensuite alterné bon, moyen et mauvais.

Hackenberg 5,5. L’Allemand a fait son job, abandonné face à deux adversaires sur le 2e but.

(...)