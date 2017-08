Division 1A Les joueurs d'Eupen auront bataillé mais n'auront rien pu faire face à l'armada brugeoise. Découvrez les bulletins de notes des deux équipes.

BRUGES

HORVATH 7: S’il ne s’est pas distingué sur le but eupenois, il a ensuite réussi un arrêt décisif et a bien lu le jeu après le repos pour pratiquer à bon escient l’anticipation.



MECHELE 6: Aligné sur le flanc gauche, il a davantage soigné ses relances mais a, lui aussi, manqué d’assurance dans sa mission défensive.



SIMONS 6: Un rôle facile au cœur d’une défense à trois. N’a pas été excessivement sollicité. N’a pas brillé mais n’a pas commis d’erreur.

(...)

EUPEN

VAN CROMBRUGGE 6: Une bonne intervention sur tentative à distance de Nakamba. Pas toujours à l’aise balle au pied. Il ne pouvait strictement rien sur les buts concédés.

WAGUE 6: Très entreprenant balle au pied. Moins intransigeant défensivement et auteur du penalty. Plus défensif jusqu’au 2-1.

TIRPAN 6: Bien mieux en jambes, plus présent et plus concentré que contre Zulte. Aussi plus net dans ses interventions. Sa volonté de se racheter était évidente.

(...)

