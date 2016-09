Eupen s'offre une belle victoire face à Ostende (2-1)

Division 1A

Eupen a décroché sa deuxième victoire de la saison en battant Ostende 2-1, samedi, lors de la sixième journée de la Jupiler Pro League.

Mamadou Sylla (50e) et Eric Ocansey (65e) ont inscrit les buts d'Eupen, Yassine El Ghanassy avait provisoirement remis les deux équipes à égalité. Ostende manque l'occasion de ravir à Charleroi la première place au classement.

Après une première période pauvre en occasions, la rencontre s'est animée au retour des vestiaires. À la 50e minute, Sylla surprenait la défense ostendaise et profitait d'une mauvaise intervention défensive de Bossaerts pour ouvrir le score. Six minutes plus tard, sur un centre de la droite de Canesin, El Ghanassy récupérait le ballon et remettait les deux équipes à égalité (56e). À la 65e minute, sur un corner, une tête de Taulemesse était repoussée sur la ligne par Musona. Le ballon arrivait à Ocansey, lequel contrôlait poitrine et enchaînait par une frappe instantanée qui terminait dans la lucarne de Proto (2-1).

Eupen contrôlait bien la fin de match tout en restant dangereux en contre. Ostende ne se montrait menaçant que sur une tentative de Canesin après un bon travail d'El Ghanassy (68e).

Eupen, dont c'est le deuxième succès de la saison, se donne un peu d'air. Avec 7 points, le promu rejoint le Club Bruges à la neuvième place. De son côté, Ostende, 10 points, manque l'occasion de s'emparer de la tête du championnat, toujours occupée par Charleroi (11 points).

La sixième journée se poursuit en soirée avec Courtrai/Westerlo et Malines/Saint-Trond à 20h00 et Mouscron/Zulte Waregem à 20h30.