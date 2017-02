Il y a 9 ans (en 2008), Christian Brüls quittait le Kehrweg pour MVV Maastricht, prêté par Trabzonspor. Voilà le Malmédien aujourd’hui de retour (pour 6 mois) dans sa région.

"Le plan est de rester au-delà de ce deuxième tour", glisse-t-il avant d’évoquer les Noir et Blanc. "J’avais eu d’autres vagues contacts, mais heureusement Eupen s’est manifesté. Surtout, les discussions ont vite abouti. En tout cas, Eupen que j’ai connu jadis a fondamentalement changé, il est devenu un club avec une structure professionnelle et des ambitions élevées. De plus, la manière dont on y travaille me plaît beaucoup."

Ce mardi, il se disait soulagé d’avoir paraphé son contrat. "Eupen me connaît et l’inverse est aussi vrai. Entre mes deux passages, j’ai accumulé près de dix ans d’expérience dans d’autres clubs et d’autres championnats. J’espère pouvoir faire profiter les jeunes Pandas de mon expérience. Mais je dois d’abord, moi, retrouver mon niveau de jeu."

Car, à Rennes, le médian offensif était sur une voie de garage. "J’ai connu une blessure et, surtout, il y avait 45 (sic) joueurs pros dans le noyau. Puis, je n’entrais pas dans les plans de l’entraîneur. Heureusement, depuis quelques heures, Rennes appartient au passé."

À 28 ans, le joueur passé par Gand, le Standard ou Nice a mûri grâce à cette expérience en Bretagne. "Je n’ai pas connu de problème de moral, je suis toujours resté droit car je savais qu’une chance nouvelle se présenterait. Par contre, je ne vous cache pas que cela va me faire du bien d’être plus proche de ma famille et de mes amis."