La carrière d’un footballeur professionnel ne s’assimile pas toujours à un long fleuve tranquille. Et les dix-huit derniers mois de Christian Brüls lors de son passage à Rennes auront été compliqués.

"La première saison, je suis arrivé blessé (NdlR : fracture de fatigue à la jambe encourue lors du dernier entraînement à La Gantoise la saison précédente). Au début, j’ai travaillé fort pour revenir au plus vite mais le staff médical avait pris une mauvaise décision en me plâtrant au début de ma convalescence. Les os ne se sont pas bien ressoudés et au final, ça m’a pris plus de temps…"

[...]

