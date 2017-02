Même si il a encore besoin de rythme et qu’il n’a pas encore nonante minutes dans les jambes, Christian Brüls a clairement montré son importance sur l’échiquier eupenois dès sa première titularisation. "Oui, c’est juste. Nous avons un jeune groupe qui a besoin de joueurs avec une certaine expérience pour parler, guider et c’est normal que je fasse partie de ceux-là."

Les anciens ont donc montré la voie à suivre, surtout au niveau de la mentalité à afficher, pour prendre les trois points à la Ghelamco Arena. Un état d’esprit qui sera prépondérant dans la course au maintien pour le germanophone. "Nous avons réalisé un très gros match collectif pour venir arracher la victoire chez un hôte qui joue le top 6. Cette victoire est importante à plus d’un titre : mathématiquement on se donne de l’air, mentalement elle va nous booster et tactiquement, elle peut nous servir de match-référence."

Cette innovation tactique de Jordi Condom a donc bien fonctionné. Et pour le transfert-phare eupenois du dernier mercato, l’expérience peut être reconduite. "Face à un tel adversaire, ne rien laisser jusqu’à environ la 65e minute, cela signifie quelque chose. La Gantoise ne nous a jusque-là pratiquement pas bousculés et cela certifie que nous étions très bien en place. Nous n’avons peut-être pas joué notre plus beau football, mais nous avons montré d’autres qualités qui sont aussi importantes pour réaliser des résultats."

Un résultat significatif qui permet aux Pandas de réaliser la bonne opération du week-end dans l’optique du maintien, même si Christian Brüls tempère toute euphorie. "La semaine passée, je disais que nous étions dans la merde et nous n’en sommes toujours pas sortis. Oui, nous avons six points d’avance sur le dernier mais il serait présomptueux de croire que le maintien est déjà acquis. Ce qui est certain, c’est que nous avons affiché la mentalité qu’il faut pour y parvenir."

à sa sortie du terrain , l’ex-Buffalo a apprécié la reconnaissance du public gantois. "Cela fait toujours plaisir d’être applaudi ainsi par tout un stade. J’ai gardé de nombreux amis ici et je ne suis pas revenu avec un quelconque esprit de revanche."