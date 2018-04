Le jeune milieu de terrain voit les PO2 d'un bon oeil !

On l'a remarqué lors de la première journées des playoffs 2, la motivation est parfois difficile à aller chercher pour certaines équipes ou certains joueurs.

À Eupen, Luis Garcia a démontré, en montant au jeu, que l'envie n'était pas liée à l'âge. « On connaît son tempérament de gagneur et de vouloir tout jouer», notait Alessio Castro Montes. « Pour marquer le coup franc qu'il a inscrit contre le Beerschot, il faut de la concentration et de la motivation.»

Justement, cette dernière fait parfois défaut lors de cette prolongation de saison. « Moi, personnellement, je n'éprouve aucune difficulté à me motiver pour ces PO2», insiste le Trudonnaire d'origine. « Je suis en quête de temps de jeu. Je veux en prendre un maximum d'ici la fin de saison. Toutes les minutes accumulées me permettront d'apprendre un maximum de choses.»

Ayant bénéficié de 13 minutes contre le Beerschot, Alessio Castro Montes aspire à voir son temps de jeu s'accroître... dès Ostende. « Je suis focalisé sur ce match à la côte. Peut-être l'envie contre le Beerschot n'était-elle pas la même que contre Mouscron. Mais je le répète, moi je veux pouvoir m'exprimer et gagner un maximum de matches d'ici le baisser de rideau.»

On se rappelle que Claude Makelele n'était satisfait que de Van Crombrugge et Leye. Il devrait donc y avoir du changement pour le voyage à Ostende. Une modification qui pourrait permettre à Gnaka (déjà prolongé) et Wagué (désireux de jouer car il y a une sélection avec le Sénégal pour la coupe du monde en vue !) de disputer leurs premières minutes dans ces PO2. Voire à d'autres de les rejoindre...