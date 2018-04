Laszlo Bölöni se montrait surtout satisfait de la première période de l’Antwerp

La victoire de l’Antwerp, soutenu à merveille par son public (voir photo) permet au matricule 1 de rester au contact de Lokeren. « J’ai l’impression que l’on a livré une belle première période », soutenait Laszlo Bölöni. « Après la pause, les données ont changé et nous avons eu plus de mal à imposer nos vues car Eupen a fait preuve de plus de courage. Et s’est créé l’une ou l’autre opportunité. Mais, au final, je ne peux que me montrer heureux du résultat. »

Claude Makelele affichait moins de satisfaction. « Mon équipe a été en réaction tout au long de la rencontre. Nous n’étions pas présents, avant le repos, du point de vue de la combativité et de la créativité. On a réagi après le repos et l’on a quelques frappes tout en étant plus présent sur les deuxièmes ballons. Néanmoins, la victoire de l’Antwerp ne se conteste pas; mais je suis surpris du manque d’envie. »

Quand on lui parle des questions que se posent les joueurs quant à leur avenir, ce qui peut créer un climat d’incertitude, le coach français lâche les chevaux. « Les joueurs se trompent de combat. Ils pensent plus à leur bien-être qu’aux PO2 qui ne sont pas terminés ! C’est irrespectueux de penser ainsi à sa personne et je suis d’accord avec les dirigeants d’attendre la fin de la saison afin de les fixer sur leur futur. »

Lorsqu’on lui signale l’absence de jeunes sur le terrain (Diallo et Mouchamps sont restés sur le banc alors qu’Eupen était pourtant mené) au profit de Raspentino qui avait déjà eu pas mal de temps de jeu, Claude Makelele insiste. « Il a apporté plus que certains joueurs. Il y a encore six matches et les joueurs dont vous me parlez auront du temps de jeu. Mais je ne l’accorde qu’à ceux qui consentent les efforts en semaine. » Là, il ne vise pas les deux éléments dont on lui a parlé, mais d’autres. Ce qui est confirmé dans sa conclusion. « Certains dépensent plus d’énergie en déclarations dans les médias que sur le terrain. C’est aberrant. »