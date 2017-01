Florian Taulemesse non repris, la faute au règlement...

Le stage de Doha a donné pleine satisfaction à Jordi Condom, confronté à des choix de luxe puisqu'une grosse majorité des blessés (Ocansey, Lazare, Blondelle, Van Crombrugge) est remise sur pied. Mais les blessures de Mouchamps (belge) et Radebe (assimilé) posent souci au coach espagnol. "Pour respecter le règlement et la présence de six joueurs belges ou assimiliés, je dois écarter Florian (Taulemesse). Ma logique est purement mathématique." Décidément, le Français n'a plus guère l'occasion de s'exprimer après avoir rendu de grands services à Eupen en D2 et encore en début de saison.

Pour le sportif pur, Jordi Condom prévient. "On a vu que l'on était plus compact défensivement lors de notre match à Ostende. Ici, toute la pression est sur les épaules de Zulte. Nos hôtes ont l'obligation de faire un résultat, car ils savent que nous sommes capables de battre les grosses équipes chez nous... Ce sera à nosu de profiter des risques que prendront les Flandriens. Personne n'a encore gagné à Zulte cette saison ? Personne ne nous croyait capable d'aller gagner à Ostende", conclut le T1 des Pandas.