La volonté d’aller de l’avant était présente, comme toujours chez les Pandas. Cependant, jamais ils ne sont parvenus à déstabiliser l’arrière-garde flandrienne et Bossut n’a jamais été mis en difficultés.

Défense en place, attaque timide

Et si on inversait ! D’habitude critiquée, la défense a montré de la solidité malgré les occasions concédées. Wague n’a pas démérité pour son baptême du feu, Blondelle a été intransigeant et bien secondé par Hackenberg alors qu’Al-Abdulrahman s’est requinqué lors de son stage au Qatar.

Par contre, devant, aucun danger. Les offensifs ne sont pas les seuls responsables même si on a peu vu un Ocansey de retour. "Zulte est une excellente équipe qui nous a empêchés de développer notre jeu", témoignait Diawandou Diagne.

"On a bien tenu défensivement sans pouvoir développer notre atout premier, l’attaque", confirmait Mamadou Sylla.

Un score flatteur

Finalement, rien n’est mal fait. Grâce à Niasse ("Je voulais garder l’équipe dans le match") et au brin de chance, les Pandas ne sont pas revenus avec un score fermant les portes de la finale. "Il faut rester juste et cohérent, Zulte méritait sa victoire", assure Mamadou Sylla. "S’ils avaient marqué trois buts, on n’aurait pas pu crier au scandale", enchaînait le milieu défensif.

Un but qui change tout

Mais le but de Coopman à quatre minutes du terme change la donne. Plus question de tergiverser pour les hommes de Jordi Condom au retour : il faudra inscrire deux buts de plus que les Flandriens (ou vaincre aux penaltys) pour voir le Heysel. "On a déjà livré de grosses prestations contre des adversaires du haut du tableau et ce résultat, on peut le renverser", certifie l’avant de l’AS. "Il faut cependant concéder que Zulte, favori avant la double confrontation, l’est encore un peu après une manche."

Penser au championnat

Il ne manque peut-être que deux victoires à cueillir pour assurer le maintien; encore faut-il vite oublier la coupe. Car Genk, c’est déjà samedi. Et le Standard jeudi prochain. Deux matches pour se préparer mentalement à un combat ardu, lors du retour, face à une formation de Zulte disposant d’atouts multiples.