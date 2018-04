Titulaire face au Beerschot, sur le banc à Ostende et pas repris pour le déplacement à Lokeren. Voilà le bilan très mitigé de Diawandou Diagne dans les playoffs 2. Un bilan à l’image de sa saison. "C’est une saison très compliquée pour moi. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais je dois continuer à travailler pour tenter d’inverser la tendance. Et puis, en fin de saison, on réfléchira pour savoir ce que je ferai la saison prochaine."(...)