L’Alliance devait réagir et elle l’a donc fait alors qu’il s’agissait d’un déplacement difficile à La Gantoise. Et si elle y est arrivée, c’est surtout grâce à un sens du sacrifice et à une maîtrise tactique que les Eupenois n’auront eu que trop peu cette saison.

"Nous avons fourni une toute grosse prestation", se réjouissait Diawandou Diagne. "Nous avions un nouveau système tactique imaginé par le coach et nous l’avons bien assimilé et respecté les consignes. De toute façon, peu importe le système, nous devons être capables de nous adapter à toutes les situations. Et puis, nous avons bien préparé ce match, sans oublier que nous avons eu cette fois-ci une semaine complète pour préparer ce match."

Mais le plus gros changement dans le groupe eupenois lors de ce déplacement chez les Gantois fut assurément l’état d’esprit affiché. "C’est normal, après deux très mauvais matches, nous devions absolument montrer un autre visage. Il fallait réagir et nous y sommes parvenus de fort belle manière en alliant caractère, maîtrise tactique, sacrifice et réalisme. C’est certainement une bonne base pour la suite et peut-être bien un match-référence pour notre fin de saison régulière afin d’aller chercher le maintien. Nous sommes en bonne voie avec cette victoire, nous avons pris nos distances par rapport à Mouscron mais ce n’est pas pour cela que nous devons relacher la pression."

Effectivement, ce serait dommage d’échouer si près du but et, surtout, au regard du niveau affiché face à un candidat au top 6.