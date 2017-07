La rumeur était dans l’air depuis quelques semaines déjà, c’est désormais officiel : Akram Afif revient à l’AS Eupen. Formé à l’Aspire Academy, il avait été prêté au club germanophone en 2015. Lors de la saison 2015-16, le jeune attaquant avait joué un rôle prépondérant dans l’ascension des Pandas en première division en inscrivant huit buts.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays, le joueur avait par la suite rejoint Villarreal à la fin de la saison, devenant ainsi le premier joueur qatari de l’histoire à signer en Liga.

La saison dernière, après avoir signé au sous-marin jaune, Afif avait directement été prêté du côté du Sporting Gijon afin de recevoir du temps de jeu. Finalement, le Qatari n’a disputé que sept rencontres de championnat, n’inscrivant aucun but. Alors qu’il n’a encore que 20 ans et que beaucoup le considèrent comme un diamant brut, Afif veut absolument jouer, d’où sa décision de revenir à Eupen pour cette saison.

L’entraîneur eupenois, Jordi Condom, s’est montré enthousiaste à propos du retour du jeune Qatari. "Akram est un joueur extrêmement talentueux qui renforcera certainement notre effectif. Il lui apportera sa vitesse, sa créativité et contribuera à créer la pression sur l’adversaire. Nous le connaissons déjà et c’est un avantage parce qu’il connaît lui aussi notre système de jeu. Nous sommes impatients de le voir intégrer notre groupe", a déclaré l’entraîneur sur le site du club.

Après les arrivées de Nils Schouterden, de Mickaël Tirpan, d’Abdulakrim Hassan, de Jordan Litiès, de Moussa Diallo, de Souleymane AW, de Abdul Manaf Nurudeen et de Carlos Martinez Castro, Eupen se renforce encore un peu plus avec le transfert d’Afif et peut commencer tout doucement à nourrir certaines ambitions.