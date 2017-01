Après la déconvenue (0-5) face au Bayern Münich mardi, l’Alliance avait une énorme envie de se reprendre même si les Allemands font partie des tops clubs.

Et même si lors de la première période, les Pandas se seront révélés un peu timorés, hormis un coup franc de Jeffren sur la latte, ils auront affiché un visage un peu plus entreprenant au cours du second acte en multipliant les incursions dans la partie adverse et le jeu en mouvement.

Une philosophie qui fut récompensée par une faute de Zhang Fei dans le rectangle sur Taulemesse, à un peu moins d’un quart d’heure de la fin, qui permit à ce dernier de donner l’avance et la victoire à ses couleurs. Un point extrêmement positif quand l’on sait que l’attaquant français restait cantonné au banc au cours des dernières rencontres.

Après s’être rendu compte face au Bayren des ajustements à apporter et après avoir pris un bon adjuvant moral face à Shanghai, les Pandas doivent roder leurs automatismes pour la reprise qui se situe dans moins d’une semaine en coupe à Zulte Waregem.