Ocansey, dont la suspension a été levée, n'était pas du voyage.

Vers 15h ce samedi, Eupen a appris que la suspension d'Eric Oncansey (4 matches) était levée. Cependant, Claude Makelele avait décidé de voyager sans lui. Vingt et un joueurs ont effectué le déplacement. Dès lors, outre Nurudeen (3e gardien), le coach français a écarté Diagne et Lotiès (le Français semble plus que jamais proche de la sortie et non désiré par son entraîneur).

A contrario, Claude Maklelele a repris Samuel Essende (sur le banc) et Bushiri commencera au sein de la défense.

On note d'ailleurs qu'il s'agit du seul changement par rapport à l'équipe qui a affronté Gand la semaine dernière. Et la victime se nomme Schauerte !