Claude Makelele avait annoncé vouloir 3 ou 4 renforts. Il en a déjà deux pour partir en stage à Doha dimanche.

Après Raspentino, c'est un avant japonais qui débarque. "La KAS Eupen vient d’engager un nouveau renfort : l’attaquant japonais Yuta Toyokawa, 23 ans et 173 cm", signale le club via communiqué. "Il quitte le club de 2ème division japonaise Fagiono Okayama pour rallier Leeds United qui le cèdera temporairement à la KAS Eupen. Avant cela, Yuta Toyokawa était sous contrat auprès du club japonais de 1ère division, le Kashima Antlers. Au cours de ses sélections en 1ère et 2ème division japonaise, l’attaquant a inscrit 20 buts et donné 7 passes décisives. Lors de ses passages dans les différentes équipes d’âge nationales, Yuta a disputé 14 matches et inscrit 3 buts."

Christoph Henkel, le directeur général de la KAS Eupen, se réjouit de l’heureux aboutissement des tractations du transfert du jeune attaquant japonais et de la future collaboration : « Après Florian Raspentino, ce sera le second transfert que nous réalisons dans le but de renforcer la force de frappe de notre formation. Yuta Toyokawa est un attaquant rapide et percutant qui pourra donner plus d’aplomb à notre équipe dans sa lutte pour le maintien en 1ère division. Nous sommes heureux d’accueillir chez nous au Kehrweg un joueur venant du Pays du Soleil Levant ».

Yuta Toyokawa participera dès le 7 janvier au stage d’entraînement dans le complexe de l’Aspire Academy de Doha. Il se rend au Qatar sans passer par Eupen et sera qualifié administrativement dans le courant du mois de janvier.

E.T.