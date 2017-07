Le défenseur a été séduit par le projet sportif des Pandas.

Mardi matin, l’AS Eupen présentait son effectif lors de la traditionnelle photo d’avant-saison. Depuis le début du mercato, Eupen s’est montré actif avec les arrivées de plusieurs joueurs d’expérience et de talent. Des arrivées qui ont pour objectif de permettre aux Pandas de se maintenir en première division, voire mieux.

Serial buteur avec la Calamine la saison dernière, Moussa Diallo n’a pas traîné à faire parler la poudre du côté du Kehrweg en inscrivant un triplé lors du premier match amical de la saison face aux U21 du FC Köln. Avec ses talents offensifs, il espère pouvoir apporter un plus à Eupen cette saison. “Je pense pouvoir être un joker de luxe. J’espère pouvoir rentrer dans les fins de matchs pour soit apporter un plus devant soit pour garder le ballon, c’est en tout cas ce que je vais essayer de faire.”

Alors que la défense était le gros problème des Pandas la saison dernière, le club a décidé de recruter notamment Jordan Lotiès, un défenseur d’expérience qui a évolué en Ligue 1 et en Liga. Libre de tout contrat, le projet d’Eupen l’a séduit. “L’une des raisons qui m’a fait signer ici, c’est le coach. Jordi Condom me connaît, il m’a vu jouer en Espagne et il pratique un jeu attrayant. Le projet d’Eupen est parfait, c’est exactement ce que je recherche. Du football, du jeu au sol et un jeu de qualité.”

Jordi Condom est pour le moment satisfait de son groupe, même si certaines arrivées devraient encore se faire. “Je suis satisfait du noyau que l’on a pour le moment. On s’est bien renforcé à tous les postes, et spécialement défensivement” , affirme-t-il, avant de continuer. “Pour le moment, ce n’est pas encore possible de dévoiler des noms mais on est en négociation avec plusieurs joueurs et j’espère pouvoir aller le plus vite possible. Néanmoins ça ne me tracasse pas car nous sommes un minimum compétitif pour pouvoir commencer maintenant.”