Les Pandas en appel de Lokeren face à Saint-Trond.

Lors de la conférence de presse, Claude Makelele a évoqué la difficulté de la situation. Même si on est loin du stress de la phase classique. "Vu le nombre de défections, la situation est assez compliquée. parmi les jeunes, peu sont prêts à jouer durant 90 minutes. On leur offrira donc une mi-temps."

Si le coach regrettait une fois encore que certains pensent plus aux vacances ou à leur contrat, le T1 français sera privé de plusieurs pions majeurs. Ocansey est suspendu, Tirpan, Gnaka et Leye (déchirure) blessé. Pour l'attaquant, cela signifie la fin de la saison. Idem pour Rémy Mulumba qui traînait une douleur à l'épaule depuis plusieurs semaines. Il a été opéré et ne sera plus disponible.

Cette réunion d'avant-match était aussi prévue afin d'évoquer les meilleurs joueurs, jeunes et coaches de notre compétition.

Claude Makelele a livré ses votes: Henry (Anderlecht), Dennis (Bruges) et Bandé (Malines) pour les jeunes; Leko, Sa Pinto et Bölöni pour les entraîneurs ainsi que Garcia, Van Crombrugge et Blondelle pour les joueurs. "C'est normal que je vote pour des joueurs de mon équipe", a-t-il ajouté.

Siebe Blondelle a voté différemment : Sa Pinto, Leke et Dury côté coaches, Vormer ("je n'aime pas jouer contre lui"), Garcia et Chevalier côté joueur ainsi qu'Ampomah, Govea et Wesley pour les jeunes.

Côté sportif, il y a encore quatre devoirs à accomplir pour les Pandas.