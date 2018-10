Claude Makelele sera privé de pions importants face à l'Antwerp.

Alors que les Pandas viennent de signer deux victoires (Tubize en coupe et à Courtrai en championnat), ils reçoivent une formation très physique de l'Antwerp.

Un match qui se déroulera sans plusieurs forces vives. "Cheick Keita est encore un peu juste et l'on ne prendra aucun risque avec lui"; précise Claude Makelele. "Idem pour Milicevic, qui souffre de l'épaule. Quant à Morteza, il souffre d'une entorse du genou."

Ce duel précédera la trêve internationale, durant laquelle Bushiri ira avec les espoirs belges alors que Morteza, Yagan et Marreh rejoindront leur sélection respective.Mais concentration totale sur l'Antwerp. "On a toujours une chance en football. Même si nous ne nous sommes pas montrés suffisamment intransigeants à domicile et si l'Antwerp réussit plutôt très bien hors de ses bases."

Après une série de trois matches sans revers (7 sur 9), l'Alliance avait chuté contre Ostende. Depuis, ils viennent de signer deux victoires. L'appétit venant en mangeant...