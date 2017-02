Avec cette superbe victoire acquise à La Gantoise, l’Alliance s’est rassurée. Un succès malgré tout signé dans la douleur comme le précise le dernier rempart eupenois Hendrik Van Crombrugge. "Ces trois points nous ont coûté beaucoup de sang et de larmes mais aller gagner à La Gantoise, c’est quelque chose de très positif pour le groupe et cela nous donnera beaucoup de confiance pour la suite de la compétition et pour assurer notre maintien."

Si cette victoire des Pandas fut la grosse surprise de la 27e journée de la Jupiler League, elle n’en est pas moins méritée comme le confirme le Louvaniste. "Je pense qu’au cours de la première heure de jeu, nous n’avons rien laissé aux Gantois et nous avons eu davantage d’occasions qu’eux. Notamment Luis Garcia qui aura apporté beaucoup de danger sur les phases arrêtées. Ensuite, cette première heure passée, le match aurait pu tomber dans les deux sens mais malgré notre dispositif plus défensif cette fois-ci, nous avons continué à être dangereux et nous en avons été récompensés à la fin."

Justement une adaptation tactique qui, pour une première, fut un coup dans le mille pour Jordi Condom. "Oui, tout à fait, nous avons malheureusement montré que défensivement, il nous aura fallu beaucoup de temps pour trouver le bon équilibre, la bonne balance entre nos dispositions offensives et les impératifs défensifs du plus haut niveau. Mais voilà, nous avons peut-être bien trouvé ce qui nous correspond et si cela a porté ses fruits, pourquoi ne pas continuer…"

À présent, les Eupenois ont six points d’avance sur la lanterne rouge mouscronnoise. Néanmoins, pour celui qui fut encore à créditer d’une grosse prestation entre ses perches, pas question de se relâcher. "Cela pourrait paraître suffisant ces six points d’avance à quatre matches de la fin mais je suis certain qu’il faudra batailler ferme jusqu’au bout pour assurer notre maintien. Donc pas question de croire que c’est arrivé même si nous pouvons dire que nous sommes dans de bonnes dispositions pour nous maintenir."

Le plus cocasse dans cette victoire est que le buteur providentiel fut Henry, disparu durant une semaine pendant le mercato hivernal. "Oui, c’est juste, il avait disparu (rires)… Il lui aura fallu du temps pour comprendre qu’il avait besoin du groupe pour signer de bonnes performances et pas le groupe de lui. Face à La Gantoise, il a été décisif pour le groupe et c’est bien le plus important."

La sérénité serait-elle donc de retour du côté du Kehrweg ?





Oui, ce 5-4-1 est à confirmer !

Et ce, même si la pointe devant est fort livrée à elle-même.

Que ce soit en termes de résultat ou d’équilibre dans l’équipe, l’Alliance a donc peut-être bien trouvé le bon dispositif tactique. Pourquoi ?

La défense

En replaçant un vrai back de formation sur le côté droit, en l’occurence le jeune Moussa Wague, Jordi Condom a apporté plus de rigueur sur ce flanc-là, sans que ses prédécesseurs à ce poste n’aient démérité pour autant. Ensuite, en choisissant trois joueurs dans l’axe, les attaquants de la Gantoise n’ont jamais reçu l’espace nécessaire pour s’exprimer. Enfin, sans renier sa bonne volonté, le latéral gauche qatari Al Abdulrahman n’avait jamais vraiment convaincu. Il fallait essayer autre chose et Eric Ocansey, à l’image de la saison dernière, y a apporté la solution.

Le milieu

Si un 5-4-1 a une connotation défensive pour tout le monde, le quatre choisi par le coach catalan fut, au contraire, très offensif avec Brüls, Garcia et Henry. À charge pour le seul Diagne de balayer devant sa défense. Cela a permis à l’Alliance de repartir vite en contre mais d’avoir aussi trois milieux de terrain capables d’inscrire un but à tout moment. Et ce fut le cas au travers des différentes occasions et sur le but en toute fin de partie de Henry.

L’attaque

C’est peut-être bien la ligne qui présente le seul petit bémol par rapport à la prestation collective de samedi à Gand. Mais il ne faudrait pas jeter la pierre à Mamadou Sylla qui y œuvra seul durant un peu plus d’une heure avec, en plus, une gêne au genou qui le dérange depuis quelques semaines. Jeffren y est bien monté mais ce n’est pas tout à fait son profil. Une solution de rechange aurait été la bienvenue au mercato mais ce ne fut pas le cas….