Pour la première conférence de presse de la saison, Jordi Condom avait le sourire. Heureux de reprendre la compétition, heureux de la préparation. Le coach espagnol devra cependant se passer de deux éléments pour cette entame de la saison. "Ibrahim Diallo a été opéré du genou (cartilage et ménisque) et son indisponibilité risque d'être de deux mois.Quant à Aldelkarim Fadlalla, sa blessure à la cheville n'est pas totalement résorbée et il ne fait pas partie de ma première sélection."

Tout le contraire de Lazare, Tirpan et Ocansey, de retour aux affaires pour le coup d'envoi du championnat de la confirmation des Pandas. Par contre, le jeune Madibo, victime d'une entorse de la cheville avec l'équipe nationale du Qatar, est resté à Doha pour se soigner et il ne rejoindra Eupen que la semaine prochaine. Afif, son compatriote, est arrivé mercredi au Kehrweg. S'il figure dans la liste des sélectionnés, il paraît un peu précipité de le voir au coup d'envoi...

L'an dernier, les Noir&Blanc avaient commencé par une défaite face à Zulte (3-0).. mais c'était en déplacement et un baptême du feu en division 1A...