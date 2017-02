Positionnés dorénavant à l’avant-dernière place avec trois points d’avance sur Mouscron, un de retard sur Westerlo et trois sur Waasland-Beveren, les Eupenois ne peuvent plus se permettre de tergiverser en chemin s’ils veulent atteindre leur objectif de maintien en D1A. Malheureusement, le premier des cinq derniers opus emmène les hommes de Jordi Condom à La Gantoise. "C'est à Gand que vont commencer nos 5 matchs de Playoffs pour le maintien. Nous démarrons avec une avance de 3 points dans cette compétition avec 3 concurrents: Waasland, Westerlo et Mouscron", signale le coach catalan avant de poursuivre.

"Je ne dois pas vous préciser que Gand est le grand favori pour ce match. Mais nous n'avons pas perdu notre esprit de compétiteurs, notre motivation et notre confiance. Notre équipe ne se tourne pas vers le passé, mais se focalise vite sur son prochain match." Et au technicien espagnol de tenter de trouver des raisons rationnels à un début 2017 catastrophique. "Ce qui nous a manqué avec l’accumulation des matches depuis la reprise ce sont la fraîcheur et le temps de récupération. Maintenant nous avons rechargé nos batteries et j'espère revoir un meilleur Eupen. On va tout faire pour prendre un point."

Pour y parvenir, Jordi Condom récupère Cases, de retour d’Espagne et rétabli de sa blessure à l’épaule. Un peu douteux en semaine, Mamadou Sylla tiendra bien sa place aux avant-postes chez les Buffalos. Et Eric Ocansey prétend : « je suis enfin à 100%. » Dompé, souffrant d’une contracture à la cuisse, n’est pas dans la sélection.