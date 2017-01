Les Pandas seront en stage au Qatar jusqu'au 15 janvier.

Après une dizaine de jours de congé passés en famille et, souvent, à l'étranger, les Pandas retrouvent le chemin d'Eupen ce vendredi. Tous doivent en effet être présents sur le territoire eupenois ce jour. Car le départ, depuis le Kehrweg, est prévu ce samedi dès 4 heures du matin. Via Bruxelles, les Germanophones atterriront à Doha en fin d'après-midi.

Cinq joueurs resteront en Belgique : Diedhiou, Ndiaye, Asamoah et Mngadi (noyau B) ainsi que Kenne (soucis cardiaques). Sous le soleil et sur des pelouses magnifiques, les Pandas s'entraîneront deux fois par jour et disputeront deux amicaux (Bayern Munich et Shangai). Dès leur retour, la coupe de Belgique (aller à Zulte) les attendra. Préfaçant une quinzaine infernale, avec six matches à la clé.

Jordi Condom devra donc gérer les efforts de ses hommes durant ce stage hivernal...